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СпецтемаПредставление с Саакашвили уходит на второй план по сравнению с двумя другими тревожным новостями с Юга Украины, – политолог

Роман Шрайк: Саакашвили не будет сидеть сложа руки за границей, он будет мстить Порошенко и Украине

Роман Шрайк: Саакашвили не будет сидеть сложа руки за границей, он будет мстить Порошенко и Украине
Украинский блогер Роман Шрайк в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что решение президента Украины Петра Порошенко лишить украинского гражданства Михаила Саакашвили немного поспешное и неправильное, потому что с одной стороны Саакашвили теперь будет меньше во внутреннем информационном пространстве страны, он будет меньше проводить какие-то встречи, мероприятия, но с другой стороны Саакашвили может наделать много беды, когда будет сидеть где-то за океаном.

По словам блогера, не все в Европе и США знают Саакашвили, как проходимца и популиста, многие его знают, как президента-реформатора, поэтому к нему могут прислушиваться лидеры европейских государств. В тех же США у Саакашвили хорошие отношения с республиканцами. Саакашвили был президентом Грузии, когда президентом США был республиканец Буш-младший, к тому же Саакашвили хорошо знаком с нынешним президентом США Трампом. Вполне возможно, что Саакашвили буде обливать грязью Порошенко и его окружение, пытаясь отомстить главе государства.

По мнению Романа Шрайка, несмотря на то, что Саакашвили не удалось сделать «Одесское чудо», как в свое время он сделал «Грузинское чудо», но в то же время все разговоры о его коррупционных делах так и остаются разговорами.
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