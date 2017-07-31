Эксперт: сюрр украинской политики – для борьбы с коррупцией нужно купить голоса в Раде

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Доктор экономических наук, стратег и футуролог Андрей Длигач в своем блоге пишет о том, что украинская политика очень интересная штука, если попытаться ее проанализировать. Эксперт приводит пример конкурса в Верховный Суд Украины, ку прошли судьи, впаявшие – казалось раньше, несправедливый – срок нынешнему генеральному прокурору.По словам Андрея Длигача, настоящая последовательность просматривается в том, что президент приглашает иностранцев помогать делать реформы, дает гражданство другу, дает должность другу, отбирает должность, отбирает гражданство, после всего этого остается лишь добавить «далі буде». Ну и куда же без народных депутатов. Большинство в Верховной Раде, как бы представляющее как бы победивших на Майдане лидеров, голосует вместе с как бы побежденными.Эксперт отмечает, что дальше вообще все закономерно – для борьбы с коррупцией нужно купить голоса в Раде. Для медицинской реформы нужно поссориться с врачами. Чем больше украл – тем больше уважение. Браслеты на ноги – укравшим недостаточно много. Тотальный реванш в политике – и растет экономика и потребительские ожидания. «Ищем корреляции, а оказывается, что секрет загадочной улыбки Джоконды, в том, что она была просто... ну, вы знаете. Сюрр усиливается», – резюмировал эксперт.