Блогер: затиснутий в кут американськими санкціями Путін піде ва-банк і відправить війська на мирну територію України?

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Відомий український блогер і політичний оглядач Карл Волох у своєму блозі пише про те, що деякі його дописувачі цікавляться чи не прийде в голову, затиснутому в кут американськими санкціями Путіну піти ва-банк і відправити війська на мирну територію України.За словами Карла Волоха, навіть, якщо президент РФ Путін збожеволіє остаточно, загроза всьому його оточенню зараз настільки велика, що подібний наказ навряд чи хто виконає. Ні в верхівці його армії, ні, тим більше, серед спецслужб, безсрібників також немає, так що, швидше вже випишуть табакерочку з Алмазного фонду. «Я можу тільки спекулювати на тему того, як саме буде відбуватися операція по арешту і конфіскації путінсько-бригадних активів за кордоном, але все ж, з високою часткою ймовірності припускаю, що позбудуться свого майна не всі і не відразу. Зашморг буде стягуватися поступово, залишаючи відкритою опцію переговорів», – написав блогер.Він зауважує, що головною особливістю моменту є те, що Володимир Путін, очевидно, позбавляється можливості звично піднімати ставки і новий раунд переговорів він починає з позиції найгіршою за всю його історію на чолі Росії.