Касьянов: адептам Саакашвили не промешало бы взять пример с поклонников Тимошенко и скандировать «Мише – паспорт»

Ярым адептам Михаила Саакашвили не промешало бы взять пример с поклонников Юлии Тимошенко. Для начало следует хотя бы поставить на Крещатике палатки в его поддержку, как когда-то стояли палатки в пользу Юлии Тимошенко. Потом нужно собрать немного деньжат и поставить хотя бы палатки в которых будут сидеть активные купленные бабушки за спиной которых будут висеть выцветшие флаги и потускневшие от времени плакаты. Также не помешало бы проводить ежегодные малочисленные ритуальные митинги «Юле – волю!», лозунг нужно поменять на «Мише – паспорт Украины». Об этом в своем блоге пишет известный военный волонтер Юрий Касьянов.
По его словам, настоящий лидер тем и отличается от дешевых телевизионных популистов, что, даже находясь в тюрьме, в эмиграции, и даже в могиле он продолжает заряжать своими идеями, своими принципами, своей твердостью духа и люди идут за ним и верят ему и тем, кто с ним.
«За Михо никто не вышел, не считая горстки функционеров и зевак. За него не подписались ни главы держав, с которыми он дружит, ни политики, с которыми тусит, ни правозащитные организации. Ему остается только тайно перейти границу контрабандными тропами, чтобы быть пойманным, и получить сомнительный статус мученика режима во львовском СИЗО. За Михо никто не вышел и не выйдет. Его переменчивые взгляды и легковесные идеи не поднимут миллионы на борьбу», – написал Юрий Касьянов.