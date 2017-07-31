Ляшко: Йованович – слон в посудной лавке, ее нужно отправлять обратно

Олег Ляшко, лидер Радикальной партии, считает, что посла США в Украине Мари Йованович уже пора отзывать. Как информирует replyua.net, об этом политик написал на своей странице в Фейсбуке.
По его словам, Йованович пытается вмешаться во внутренние дела страны – так Ляшко прокомментировал результаты конкурса судей в Высший совет правосудия. «Почему американцы возмущаются, что Россия или Украина вмешивается в их выборы, когда они сами беспардонно лезут во внутренние дела суверенного государства? Так унизительно указывают только сырьевым колониям. Я никому не позволю так говорить с моей Украиной!», возмутился политик. Он призвал инициировать отставку американского посла, назвав Йованович «слоном в посудной лавке».
«Йованович – как слон в посудной лавке! Наш МИД должен требовать ее отзыва, тем более, что у нее нет никакой поддержки в Вашингтоне», добавил Ляшко. Напомним, что Йованович является послом США в Украине всего несколько месяцев.