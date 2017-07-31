Политолог: новая холодная война между РФ и США растянется на десятилетия

Обострение напряженных отношений между двумя странами началось сразу после саммита «Большой двадцатки», где не удалось достичь договоренностей, и ситуация будет только углубляться. Как передает replyua.net со ссылкой на Слово и Дело, об этом рассказал политолог Олег Саакян.
По его словам, российские власти рассчитывали на то, что на саммите удастся прийти к каким-то компромиссам и договоренностям, однако в США распознали такие сигналы, а также поняли, что Дональд Трамп пытается заигрывать с Путиным, в результате чего внутренняя американская политика взяла еще более жесткий курс в отношении РФ. «Новые санкции действительно жесткие и создают фундамент для холодной политики между США и РФ. Да, о так называемой холодной войне еще рано говорить, но это уже холодная политика, которая может затянуться даже не на несколько лет, а на десятилетия», - подчеркнул Саакян.
По его мнению, из-за санкций начнутся необратимые процессы, и они обязательно негативно повлияют на дипломатию не только России и США, но и многих других государств.