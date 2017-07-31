Политолог: всегда, когда звучит заявление Захарченко или Плотницкого нужно не анализировать его, а заряжать оружие

Заинтересованность Кремля в «перезагрузке» украинской власти и поток сознания в исполнении «лидера ДНР» Захарченко, который предложил создание «Малороссии», не прошли бесследно для Украины. Можно считать выступление Захарченко об образовании Малороссии бредом кремлевской марионетки, но за ним практически сразу началась очередная эскалация конфликта на Донбассе, которая в течение нескольких дней унесла более десяти жизней украинских военных. Об этом в своем блоге пишет известный украинский политолог Евгений Магда.
По его словам, таким образом Москва весьма своеобразно готовилась к переговорам Нормандской четверки в телефонном формате и визиту спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера на Донбасс. Стоит ли удивляться, что тот назвал ситуацию на востоке Украины «не замороженным конфликтом, а горячей войной», продемонстрировав, что хорошо понимает – ее вызвали действия России. Евгений Магда отметил, что США постепенно формируют собственный подход к конфликту на Донбассе, однако не стоит надеяться, что этот процесс будет осуществляться в экстренном порядке.
Евгений Магда предположил, что США могут выбрать Украину, как страну вокруг которой объединятся все страны постсоветского пространства, который подверглись российской агрессии. Парадоксальным образом именно у Украины есть шанс стать консолидирующим фактором для других собратьев по несчастью, той же Грузии, Молдовы и не исключено в ближайшем будущем Беларуси. Критическим в этом аспекте может стать следующий год, когда в Молдове пройдут парламентские выборы по смешанной системе, на которых президент страны Игорь Додон будет пытаться усилить свои позиции.