Блогер: Рыцарь Света Саакашвили не оправдал надежды украинцев

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Грусть по Саакашвили вполне объясняется тем, что в Украине люди любят мечтать о своеобразном Рыцаре Света, который появится из ниоткуда и все сделает за нас – обуздает коррупцию, обеспечит справедливое правосудие и победит олигархов. Об этом в своем блоге пишет известный украинский блогер Сергей Марченко. По его словам, при этом, людей абсолютно не волнует то, что рыцари не побеждают систем. Они могут наносить отдельные удары и создавать среду для борьбы с системами, но систему побеждают не рыцари, а другие системы.«Нравится нам или нет, но олигархат из Украины никуда не денется сам по себе. Он легализован, на законных основаниях владеет имуществом и ресурсами, которые объективно дают рычаги влияния. И никакой Саакашвили или кто-то другой не смогут с этим сделать ровням счетом ничего, что бы ни обещали, потому что, если у тебя завод на 20 тысяч работников или один элеватор на весь район, ты всегда будешь влиятельным политическим игроком в регионе», – написал Сергей Марченко. По его мнению, единственное, что сломает олигархию – свободная экономика и десятки тысяч рыночных бизнесов, которые по определению гибче, умнее, расторопнее олигархических монстров.Сергей Марченко подчеркивает, что, тем не менее, рано или поздно, но олигархическая модель будет сломана. Такой исход исторически предопределен. Так же неизбежно, как ушли монархии и социалистическое безумие, также падет олигархия, но не от красивых речей на ток-шоу, а от нашей ежедневной работы. Вместо того, чтобы ожидать Рыцаря на белом коне, который придет и все за нас сделает гораздо продуктивнее сконцентрироваться на себе, достичь результата и забрать у олигарха часть его бизнеса. Блогер подчеркивает, что пусть не сразу получится, пусть маленькими кусочками, но откусывать и откусывать от олигархического пирога, методично усиливая себя и ослабляя их – это единственный путь настоящей, а не бутафорской борьбы.