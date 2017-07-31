Українці самі зроблять висновки, коли почують позицію УПЦ МП про єдину помісну церкву з центром в Києві, а не Москві, – політолог



Ні в кого немає сумнівів, що Хресна хода, ініційована УПЦ МП, це директива Кремля, яка має ціль – посилити внутрішнє протистояння в Україні. В той же час не можна робити різких кроків та забороняти УПЦ МП в Україні, адже на це тільки й очікує Путін, щоб в черговий раз звинуватити Україну в тому, що владу в Києві отримала «хунта», яка застосовує репресії проти вірян. Про це в своєму блозі пише український політолог Євген Магда.



За словами експерта, до того ж, на боці УПЦ МП стоїть Конституція, яка забороняє втручання держави у справи церкви. Політолог зауважує, що дійсно до УПЦ МП багато запитань, незважаючи на те, що головне гасло священнослужителів – «нам потрібний мир», в той же час в Україні не поодинокі випадки, коли священнослужителі відмовляються відспівувати в церквах МП загиблих українських воїнів. До того ж, сам предстоятель УПЦ МП Онуфрій в 2015 році відмовився вшанувати пам'ять загиблих в



На думку політолога, треба розпочинати поширювати в суспільстві ідею єдиної помісної церкви, при цьому не намагатися критикувати УПЦ МП, а пропонувати все ж таки висловитися з приводу єдиної української церкви, центром якої є

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Срочно: Блогер: я впевнений, що після такого вчинку Путіна Європа та США відмінять санкції Ні в кого немає сумнівів, що Хресна хода, ініційована УПЦ МП, це директива Кремля, яка має ціль – посилити внутрішнє протистояння в Україні. В той же час не можна робити різких кроків та забороняти УПЦ МП в Україні, адже на це тільки й очікує Путін, щоб в черговий раз звинуватити Україну в тому, що владу в Києві отримала «хунта», яка застосовує репресії проти вірян. Про це в своєму блозі пише український політолог Євген Магда.За словами експерта, до того ж, на боці УПЦ МП стоїть Конституція, яка забороняє втручання держави у справи церкви. Політолог зауважує, що дійсно до УПЦ МП багато запитань, незважаючи на те, що головне гасло священнослужителів – «нам потрібний мир», в той же час в Україні не поодинокі випадки, коли священнослужителі відмовляються відспівувати в церквах МП загиблих українських воїнів. До того ж, сам предстоятель УПЦ МП Онуфрій в 2015 році відмовився вшанувати пам'ять загиблих в АТО українських воїнів.На думку політолога, треба розпочинати поширювати в суспільстві ідею єдиної помісної церкви, при цьому не намагатися критикувати УПЦ МП, а пропонувати все ж таки висловитися з приводу єдиної української церкви, центром якої є Київ , а не Москва. Український народ вміє критично мислити, а тому зробить правильні висновки, зважаючи на позицію церкви.