Журналист рассказал, что объединяет Саакашвили, Тимошенко и Путина

Политика в Украине – штука неоднозначная, после взлета часто следует падение. После падения все зависит от самого политика. Если человек отказывается от модели, которая дала ему взлететь, ищет и находит новую модель, становится по сути новым человеком – возможен новый взлет. Если же человек остается в старой модели и ничего не меняет – наступает закат. Об этом в своем блоге пишет украинский журналист Алексей Заводюк.
Он отмечает, что украинские политики Саакашвили и Тимошенко – яркие примеры того, как люди упорно используют модели, которые были эффективны и давали результат в прошлом, но в настоящем уже вредны. Если модель, которая давала результат перестала работать, нужно перестраиваться и искать новую модель. Жизнь требует от людей меняться и эволюционировать.
По мнению журналиста, то же самое и с президентом РФ Владимиром Путиным. 14 лет его политическая модель давала ему результат, но, когда она перестала быть эффективной, Путин вместо того, чтобы найти другую модель, с упорством дятла, продолжает оставаться в старой. Как показывает жизнь, если вовремя не отказаться от отработанной модели, она начинает уничтожать того, кто ее использует. Саакашвили, Путин, Ахметов – наглядные примеры данной теории. Какие бы ни были у человека заслуги и достижения, как только прекращается развитие и эволюция – жизнь начинает бить и гнать вперед.