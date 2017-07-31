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Блогер: Саакашвили потерял не украинское гражданство, а репутацию

Блогер: Саакашвили потерял не украинское гражданство, а репутацию
Украинский блогер и журналист Алексей Заводюк в своем блоге пишет о том, что сам Саакашвили, его стиль поведения и политики чуждый украинской политике. Он чужак не только по национальности, он чужак вообще. По слвоам блогера, украинская политика, как, наверное, и любая другая не любит чужаков и нарушителей спокойствия, не любит и всячески пытается от них избавиться. Примеров у нас достаточно: Лазаренко, Ющенко, Янукович. Они не вписывались в украинскую политику, и она их выдавила.

По словам Алексея Заводюка, Саакашвили сам виноват в том, что бездарно растратил свою немалую репутацию. Он не показал людям свой управленческий профессионализм. Как результат – люди не хотят его защищать, несмотря на всю мерзость решения с лишением гражданства, просто потому, что он им не полезен. Общество неистово требовало бы не только вернуть Саакашвили паспорт, но и назначить его на высокую должность, если бы Саакашвили был украинцам полезен. Очень многие были бы готовы закрыть глаза на формальности с анкетой Саакашвили.

«Поскольку пользы от Саакашвили люди не видят, то и защищать его не хотят. Среди тех, кто осудил решение Порошенко, большей частью защищают свои принципы через кейс Саакашвили, но не самого Саакашвили. Мораль этой истории простая как лопата: «Ты можешь потерять деньги, власть, свободу, паспорт, рейтинг, союзников, проиграть выборы – и ты ничего не потеряешь. Если же политик теряет репутацию – он теряет все!», – резюмировал блогер.
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