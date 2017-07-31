Продюсер: если артисты гастролируют в России, они должны платить деньги Украине

Игорь Кондратюк, украинский продюсер, считает, что украинские артисты, которые гастролируют на территории России, обязаны за это выплачивать деньги Украине.
Как передает replyua.net со ссылкой на «Газету», Кондратюк отметил, что таких артистов нельзя лишать гражданства, ведь это самый крайний шаг, даже, если музыкант поддерживает агрессию РФ в Украине, однако из таких артистов нужно тянуть деньги. «Заключение - не сработает. Никому не нужны Потап и Настя в тюрьме. Поэтому, если хотят выступать в РФ - пусть заплатят. Эти деньги должны идти на армию или укрепление границ. Об этом надо будет писать в СМИ. Когда это дойдет до Москвы, их туда уже не пригласят», заявил Кондратюк.
По его словам, если российские артисты приезжают в Украину, их тоже нужно строго «воспитывать» - при пересечении границы подробно объяснять, что Путин ввел войска на Донбасс, а также незаконно присоединил Крым. «Кто хочет гастролировать в Украине, должен знать, что он не может поддерживать эту агрессию, и только на таком условии он сможет выступить в нашей стране», добавил продюсер.