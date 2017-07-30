Эксперт: Саакашвили стал реально опасен для нашей страны. Особенно, когда выступает в дуэте с таким же самодуром Трампом

Известный украинский бизнес-тренер и предприниматель Ваче Давтян на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что, проанализировав деятельность Михаила Саакашвили в Грузии и Украине можно прийти к выводу, что у Саакашвили есть признаки истерического психопата. Для такого типа людей наиболее характерна жажда признания, стремление во что бы то ни стало обратить на себя внимание окружающих. Это проявляется в их демонстративности, театральности, преувеличении и приукрашивании своих переживаний. Их поступки рассчитаны на внешний эффект, лишь бы поразить окружающих, например, необычно ярким внешним видом или бурностью эмоций.
Эксперт отмечает, что есть много фактов такого поведения, известные широкой публике, но больше всего убедил малоизвестный многим факт, когда год назад «Демальянс» вел переговоры с Саакашвили об объединении и этого не произошло только по одной причине – Саакашвили требовал, чтобы новое образование называлось бы его именем. На это «демальянсовцы» пойти не могли – слишком уж попахивало культом личности, и расходилось с концепцией «Демальянса».
Ваче Давтян высказал уверенность, что Саакашвили по большому счету безразлична Украина. Лишение его гражданства наверняка не было лучшим решением власти, но то, что он творит в отместку, прикрываясь словами справедливости и пытаясь попасть в настроение масса, приносит нам колоссальный вред, а ведь только начался подъем в экономике, мы только оправляемся от кризиса, только-только реформы, запущенные 1-2 года назад, начали давать свой «отсроченный» эффект. «Я бы с большим удовольствием поработал бы и помог «молодому» Саакашвили, который еще не был испорчен властью и опьянен успехами. Сейчас же его явно «занесло», он стал реально опасен для нашей страны. Особенно когда выступает в дуэте со своим «другом», таким же психопатом и феерическим самодуром Дональдом Трампом», – резюмировал эксперт.