Журналіст розповів про головну ілюзію українців

На думку відомого українського журналіста, кореспондента УНІАН у Росії Романа Цимбалюка, нерідко у статтях та замітках досить великої кількості блогерів та експертів можна натрапити на думку, що Російській Федерації залишилося проіснувати якихсь там декілька десятків років, а то й менше, передає replyua.net. Втім журналіст, який єдиний серед своїх українських колег має акредитацію у Росії, вважає подібну точку зору справжнім міфом, причому не лише досить зручним, а й небезпечним, оскільки через нього можна певною мірою розслабитися.
Роман Цимбалюк назвав наявний у держав-агресора потенціал просто величезним, тому вважати, що Росія зруйнує себе саму через проведення жорсткого політичного курсу, великої кількості мітингів та зовнішньої агресії – це, перш за все, самообман. При цьому журналіст переконаний, що кожен, хто чекає на швидкий розпад Росії, вдається до злочинної омани, і цей факт обов’язково має бути врахований тепер, у період російської агресії проти України.
У зв’язку з цим, зазначає Цимбалюк, при формуванні власної політики потрібно враховувати не те, що скоро Росія просто перестане існувати, а те, що поруч з нами дуже нещадний та агресивний сусід, який може вдатися до будь-якого злочину.