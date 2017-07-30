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После того, как «политическими экспертами» стали Савченко и Герман статус «эксперта» обесценился, – политолог

После того, как «политическими экспертами» стали Савченко и Герман статус «эксперта» обесценился, – политолог
Известный украинский блогер и политолог Алексей Голобуцкий в своем блоге пишет о том, что за последнее время в Украине появилось множество людей, которые называют себя экспертами, специалистами в политике, экономике, международных отношениях и время от времени мелькают на разных телеканалах. По словам Голобуцкого, согласно его информации в Украине насчитывается около 400 экспертов.

«Более четырехсот разного свойства личностей мелькает в экране телевизора с титрами «эксперт»! То, что это профанация, ясно даже неспециалисту. Специалист же понимает, что ни о какой «политической или экономической экспертизе» тут речи не идет, но вот если примерно оценить число экономических группировок и «неспящих» партий, притом и на региональном уровне тоже, то да, число кадров для озвучивания тезисов, нужных тем или другим, будет уже значительно больше пары десятков», – написал Голобуцкий. По его словам, тот же Медведчук не экономит: его пул составляет около 80-100 человек. То есть, из вот этих 400 четверть обслуживает исключительно интересы Кремля в трансляции Медведчука. Еще какая-то часть обслуживает те же интересы, но уже в трансляции других пока не сидящих коллаборантов.

Алексей Голобуцкий отмечает, что в итоге имеем крайне печальную картину, в которой виновны в равной степени политики, эти вот самые люди, называющие себя экспертами, а также медийники. Между прочим, это именно они титруют комментаторов чуть не поголовно «экспертами» для ясности и простоты, временами даже не интересуясь мнением самого комментатора. Даже, если начать «большую чистку» прямо сейчас, должный вес статусу «политического эксперта» вернется далеко не сразу, потому что после того, как «политическими экспертами» начали называть Анну Герман, Надежду Савченко и прочих работников Медведчука суть понятия «эксперт» обесценилась.
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