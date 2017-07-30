Лобода снова едет в Одессу – в этот раз патриоты предлагают устроить теплый прием организаторам «шабаша»

Военный журналист Родион Шовкошитный на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что в Одессу снова едет популярная украинская поп-звезда и любительница признаться в любви России Светлана Лобода. На этот раз популярная певица планирует концерт не в «Ибице», куда ее в прошлый раз не пустили украинские патриоты.
Журналист размышляет, что, возможно, сейчас есть смысл не артистов блокировать – они никогда не поймут этого, ведь перед их глазами только деньги. Ани Лорак тому пример, она просто не развилась достаточно для понимания этого, самосознания себя частью страны. Лучше блокировать организаторов. «Ну, например, у нас куча фестивалей, куда приглашают артистов, которые в Крыму поют, на базах ВС РФ, гастролируют по России и получают там медальки. Недавний Атлас Уикенд тому пример, просто сольные концерты им устраивают. Может есть смысл организаторов припугнуть?», – задается вопросом блогер.
По его словам, треть общества у нас ваттная, еще значительная его часть, которой безразлично поет ли та же Лобода перед Путиным или нет. Они как ходили, так и будут ходить на эти концерты. Блокировка выступлений с Лободой и драка с полицией – это классно, но используются потом СМИ для магранализации украинцев, а еще – рано или поздно может закончиться РГД-кой.