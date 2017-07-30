Медушевская: вы точно уверены, что Саакашвили с «демальянсовцами» будут для Украины гораздо полезнее, чем «барыга Порошенко»?

Известный украинский блогер и телеведущая Ирина Медушевская на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что лишение гражданства Саакашвили добавило работы, как тем политтехнологам и экспертам, которые поддерживают власть, так и тем, которые воспользовались наживкой и принялись критиковать президента, правительство и всех, кто хоть каким-то боком относится к действующей власти.
По словам блогера, страшно наблюдать как приличные, на первый взгляд, люди вдруг изящно и мастерски пиарят Тимошенко, а потом распускают нюни по Саакашвили, с развернутым анализом как он, герой, важен для Украины. «Про Савченко вообще молчу, как и про нагло вылезающих на арену «балашовцев», «оппоблоковцы» и «регионалов». Они обнаглели вообще, прайм-тайм на ведущих телеканалах их! Это мне понятно! Мне не понятно, другое, вы точно уверены, что вся эта компашка из недобитых «регионалов» вкупе с Саакашвили, Лещенко, еврооптимистами и прочими «демальянсовцами», по спискам которых так парадно и нарядно проходил Боровик, будут для Украины гораздо полезнее, чем «барыга Порошенко»?», – задается вопросом блогер.
Ирина Медушевская подчеркивает, что не нужно забывать на чьи деньги Саакашвили гастролировал по Украине, появился в телевизоре, устраивал масштабные антикоррупционные форумы. Это деньги олигархов, которые объяли практически всю страну. Блогер отмечает, что с трудом видятся на переговорах с Трампом-Меркель-Макроном отстаивающие интересы державы Семенченко-Соболев-Парасюк-Лещенко и другие.