Блогер: в поддельном заявлении Саакашвили много странностей

Михаил Саакашвили, бывший глава Одесской области специально всех вводит в заблуждение, рассказывая о поддельном заявлении на получение гражданства.
Как сообщает replyua.net, об этом блогер Мирослав Олешко написал на своей странице в Фейсбуке. «Так как Саакашвили подписался под документом, в котором сказано, что в случае указания недостоверной информации он может лишиться гражданства, Михо не находит ничего иного, как заявить, что его подпись - это не его подпись», пишет блогер. По его словам, многие известные люди ставят разные подписи, поэтому сложно сказать, кому она принадлежит, однако ясно одно – очень странно, что политик молчал два дня, прежде чем заметить, что подпись не его.
Олешко отмечает, что, если бы еще два года назад Саакашвили не стал бы подписывать документ, гражданства у него бы не было. Блогер нашел несколько документов с подписями Саакашвили и добавил, что везде политик расписывается по-разному, поэтому очевидно, что он не хочет брать ответственность за все свои поступки.