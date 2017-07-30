Военный писатель рассказал, кто распускает слухи про «пропутинскую Грузию»

Военный писатель Александр Сурков в своем блоге пишет о том, что он не единожды задавался вопросом, зачем Кремль так упорно, вопреки очевидному, например масштабным учениям НАТО, распускает слухи про «пропутинскую Грузию»? Грузия, которую в начале 90-х Россия стравила с Абхазией. Грузия, которая в 2008 пережила аннексию Южной Осетии и открытое вооруженное вторжение российской армии. Это все равно, что говорить о «прогитеровской» Польше в 1940 году.
По словам Александра Суркова, Кремль, действительно, может купить несколько продажных политиков не то что в Грузии, но даже во Франции, США и Германии, но Путин со своими миллиардами не способен купить страну, которую он унизил. «На самом деле – это их месседж для украинцев. «Сдавайтесь, признайте «победу» России и продолжайте жить относительно нормально. Вот видите, как Грузию мы опустили, и ничего, сотрудничают». Хотя это полное вранье», – написал писатель.
Он добавляет, что именно поэтому, когда приходится читать про очередной комментарий про «пропутинскую» Грузию, становится понтяно, какие СМИ потребляет такой комментатор, также становится очень жаль таких журналистов, которые «из лучших побуждений» становится рупором кремлевской пропаганды.