Савченко: даже наши враги смеются над лишением гражданства Саакашвили

Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства, и над этим событием смеются даже враги Украины – достаточно прочитать заявление российского премьера.
Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Надежда Савченко. По словам депутата, в РФ смеются над действиями украинского президента, который «начал вести себя как царь – хочет и дает, потом, если захочет – отбирает». «Лично я возмущена лишением гражданства Саакашвили. Считаю это актом и путем к восстановлению диктатуры в Украине, а также расправой над политическим оппонентом, который не боится говорить правду об истинном уровне государственной коррупции в нашей стране, который является самым высоким в Европе и мире, судьбе простых украинцев, являющихся самой бедной нацией в Европе», пишет Савченко.
По ее словам, решение принималось в то время, когда Саакашвили отсутствовал в Украине, и это неморальный поступок. Савченко напомнила, что попытки установить диктатуру в Украине всегда заканчиваются свержением власти.