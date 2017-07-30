Журналист: только представьте себе, какой бы вышел «Дюнкерк» про зверства «советов» во Вторую мировую войну

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В XXI столетии наступила эпоха открытых источников, казалось бы, необъятный интернет – читай, сколько влезет, узнавай, изучай, но многое до сих пор так не изучено, в ом числе, что касается истории. Появление «Дюнкерка» на больших экранах еще раз доказало – мы ничего не знаем о Второй мировой войне, о настоящей Второй мировой войне. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил известный украинский телеведущий и журналист Виталий Гайдукевич.По его словам, стоит только представить себе, фильм, который реалистично показывает, как СССР в первые дни немецкого наступления теряет безумное количество наступательного вооружения. Того, что готовилось, но так и не было применено для атаки на Запад. Представьте двойной ад – сначала застенки СССР в 1939 году, когда коммунисты пришли на Западную Украину, а затем те же застенки в 1941, когда срочно расстреливались тысячи людей в заключении. Представьте событий, начиная от Киевского котла и заканчивая бегством всей партийной верхушки и командиров из Севастополя. «Партийные деятели бежали наперегонки. А каким был бы реализм, если показать подрыв Киева? А подрыв советскими спецслужбами Днепрогэса? Дюнкерк – история о том, что ценен каждый. Днепрогэс – история о том, что чихать на десятки тысяч жертв, которых убили свои же!», – подчеркнул Виталий Гайдукевич.Он отмечает, что также можно представить, как в начале Второй мировой войны, украинцы помнили начало оккупации 1921-го и коллаборантский режима названного УССР. Тогда много украинцев уехали в Финляндию, чтобы помочь финнам бить «красного гада» и били качественно. «А, кто реалистично снимет, как сходили с ума немецкие солдаты, потому что крыша ехал от того, как советские подразделения пешком шли на пулеметы и умирали горами? Может снять кино о двух десантные операциях, которые совершил СССР во Вторую мировую. Только две. И обе были катастрофическими – почти полностью уничтожены десанта. Или снять кадры, как «советы» отступая в Одессе, топили в море грузовики со своими ранеными. Тоже, на фоне Дюнкерка был бы контраст...», – отметил журналист. Он добавляет, что завершить кино можно было бы бессмысленным желанием взять Берлин, тотальное насилие немок и не менее масштабный грабеж всего, что можно вывезти – на широкую ногу, «по визволительски».