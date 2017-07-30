Саакашвили: я в шоке! Они подсунули поддельный документ!

Михаил Саакашвили, бывший глава Одесской области, утверждает, что ради лишения его украинского гражданства была «подсунута» другая анкета на получение гражданства, поскольку там стоит не его подпись. Как передает repltyua.net, об этом грузинский политик написал на своей странице в Фейсбуке.
«Я в шоке! Только что посмотрел копию анкеты, опубликованную с подачи Администрации президента одним из лидеров его фракции (Владимиром Арьевым). На основании этого документа президент лишил меня гражданства. Я с полной ответственностью утверждаю, что это - не моя подпись и не мной заполненная анкета», отметил Саакашвили и потребовал провести графическую экспертизу, разместив на своей странице снимки документов. По его словам, подделка таких серьезных документов – это уголовное преступление, которое необходимо расследовать и наказать виновных.
Также бывший глава Одесской ОГА считает, что мошенники проникли в высшую государственную власть Украины. Остается действительно дождаться экспертизы, если она, конечно, состоится. Если она будет проведена, и документы окажутся поддельными, последует очень серьезный скандал.