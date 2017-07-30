Корреспондент: Илон Маск приближает событие мирового масштаба

Илон Маск, известный бизнесмен и изобретатель, заявил о том, что в ноябре текущего года будет запущена тяжелая ракета Falcon Heavy, и, если событие, которое неоднократно откладывалось, все-таки произойдет, оно будет иметь глобальное мировое значение. Как передает replyua.net со ссылкой на Новое время, об этом в своем блоге пишет корреспондент Иван Яковина.
«Впервые в истории ракета с тремя первыми ступенями не только выведет груз на орбиту, но и вернется на Землю для повторного использования. Кстати, именно Falcon Heavy планируется использовать для отправки двух людей в путешествие вокруг Луны в 2018 году. Кроме того, с помощью этой ракеты Маск собирается начать строительство марсианского города», - пишет корреспондент.
По его словам, такие ракеты смогут отправлять беспилотные корабли на Марс, чтобы они доставляли различное оборудование для самых первых колонистов Красной планеты. Яковина отметил, что эти колонисты получат на Марсе все необходимые мелочи, отправленные бизнесменом заранее, и фактически колонизация начнется уже этой осенью.