Гордон: если Путин решит захватить Беларусь, белорусские солдаты сразу сложат оружие

Дмитрий Гордон, известный украинский журналист, считает, что, если российскому президенту захочется захватить Беларусь, белорусские военные сопротивляться не станут, однако Александр Лукашенко никогда не станет поддерживать российскую агрессию в отношении Украины.
Как сообщает replyua.net, такое мнение Гордон высказал в эфире телеканала NewsOne. «То, что агрессией в отношении Украины Россия может не ограничиться, Лукашенко понимает. Понимает это и Назарбаев – еще один умный человек. Конечно, Лукашенко пытается избежать лобового столкновения с Путиным. Конечно, он идет на какие-то уступки, потому что иначе невозможно – Беларусь в сравнении с Россией очень слаба», заявил журналист, однако отметил, что, несмотря на это, белорусский глава никогда не примет позицию российской стороны по Крыму, поскольку, если он это сделает, Беларусь сразу станет частью РФ.
Гордон добавил, что в случае наступления российских войск белорусские солдаты не станут с ними сражаться, поэтому Путин «проглотит» Беларусь практически при полной поддержке местного населения.