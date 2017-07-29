Хербст озвучил главные достижения Украины при Петре Порошенко

Джон Хербст, бывший посол Соединенных Штатов в Украине, заявил о том, что Петр Порошенко добился важных результатов в должности президента Украины, однако нужно отметить три ключевых момента.
Как передает replyua.net со ссылкой на Atlantic Council, Хербст подчеркнул, что всего за два года президентства Порошенко добился того, чтобы Украина перешла к рыночным ценам на природный газ, тем самым был устранен один из главных источников коррупции, а дефицит госбюджета сократился сразу на восемь миллиардов долларов. Также дипломат заявил, что удалось создать систему ПроЗорро и закрыть около 80 коррумпированных украинских банков. «Успехи значительно превзошли ожидания многих хорошо информированных наблюдателей, в том числе из международных финансовых учреждений, которые они высказывали три года назад, в самом начале этого процесса», подчеркнул Хербст.
По его словам, естественно, прогресс мог бы быть еще более масштабным, но он уже значительный, учитывая общую ситуацию в стране, поэтому украинцы должны поблагодарить свое правительство.