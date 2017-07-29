Блогер: Украина – это президентский рейтинг Саакашвили два года тому назад и проклятия грузинского реформатора уже сегодня

Чтобы понять, кто такие украинцы и как переменчивы вкусы нашего народа, надо почитать комментарии в соцсетях относительно лишения гражданства Михаила Саакашвили. Стоит вспомнить, как соцсети ревели от восторга, когда Саакашвили давали гражданство, как его назначали в Одессу, как у него за месяц был уже почти президентский рейтинг. Об этом в своем блоге пишет украинский блогер и журналист Алексей Заводюк, передает replyua.net.
Алексей Заводюк отмечает, что вкусы публики очень переменчивы. Пока ты делаешь ей приятно и гладишь по шерсти, она тебя типа «любит». Если перестаешь делать ей приятно – она тебя проклянет. «Большинство людей ведут себя как неблагодарные поросята. Именно по причине своей неблагодарности они и имеют в своей жизни намного меньше, чем могли бы», – написал журналист.
Он отмечает, что можно и нужно критиковать поступки Саакашвили и любого иного политика, ведь наши украинские политики отличаются от западных, пытаются прийти к власти сугубо из-за своих шкурных интересов. Вопрос в другом, стоит ли переходить на личности и обливать грязью человека, который сегодня не на коне.