Политолог: США – единственная страна, усиливающая санкции, но насколько эффективно они это делают?

Андрей Горбенко, украинский политолог, в комментарии Слову и Дело высказал свое мнение относительно новых санкций, которые США планируют ввести против РФ, сообщает replyua.net.
«На фоне слабости ЕС американцы, наоборот, демонстрируют, что они именно действуют и не просто смотрят на агрессора, выразив обеспокоенность. Они видят обострение и усиливают санкции. Другой вопрос, насколько это эффективно, но по факту они не стоят на месте. США говорят с агрессором на его языке», отметил Горбенко, пояснив, что европейцы при этом продолжают отмалчиваться. По его словам, европейская экономика несет колоссальные потери из-за невозможности сотрудничать с Россией, однако в Европе понимают, что, если не идти на такие жертвы, Путин будет продвигаться дальше – в Польшу, а потом и западнее.
«Какого-то инструментария для России либо не существует, либо европейцы его просто не предлагают. Все говорят о санкциях, которые даются им все тяжелее, а новых шагов никто не делает», подчеркнул политолог.