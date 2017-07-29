Блогер: кейс Савченко многократно превзойден, у страны теперь новый «герой»

Украинский блогер Юрий Богданов на своей странице в Facebook пишет о том, что для того, чтобы лучше всего разобраться ситуации нужно преодостерчься от эмоциональных постов, комментариев в первые минуты того ли часы того, что случилось и у всех на устах. Блогер отмечает, что сейчас в ситуации с лишением гражданства Саакашвили, понаблюдав за процессами со стороны, можно убедиться в некоторой степени грустной предсказуемости.
Юрий Богданов отмечает, что, если кто-то ничего еще не понял по Одессе и тому, что было после Одессы, а именно – оправдание провала эпическим масштабов самыми извращенными формами из всех возможных, то будет достаточно понаблюдать какой поток слов будет излагать персонаж после истории с гражданством, чтобы через какое-то время убедиться в целесообразности этого решения.
По словам блогера, чтобы представить в какой ситуации в Одессе оказался Саакашвили нужно просто представить себе ситуацию с управлением компании. Человек приходит и говорит: дайте работу и я наведу порядок на любом участке работы. Ему дают неплохой такой департамент. Очень богатый, где-то что-то работает криво, где-то что-то нормально. Человек приходит туда, приводит людей каких хочет, разваливает департамент, все идет не туда. Когда его логично увольняют, после него остается административный хаос, который департамент еще не видел. В это время человек не сдается и начинает говорить, что это руководство корпорации мешало ему работать и вообще руководитель корпорации ничего не понимает в управлении компаниями. Вот, если бы этому человеку дать возможность управлять всей компанией, как он управлял департаментом, то все будет хорошо. «Я думал, что кейс Савченко не будет иметь себе равных. И я был прав. Он будет многократно превзойден», – резюмировал Богданов.