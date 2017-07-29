валюта
СпецтемаБлогер: я впевнений, що після такого вчинку Путіна Європа та США відмінять санкції

Блогер: кейс Савченко многократно превзойден, у страны теперь новый «герой»

Блогер: кейс Савченко многократно превзойден, у страны теперь новый «герой»
Украинский блогер Юрий Богданов на своей странице в Facebook пишет о том, что для того, чтобы лучше всего разобраться ситуации нужно преодостерчься от эмоциональных постов, комментариев в первые минуты того ли часы того, что случилось и у всех на устах. Блогер отмечает, что сейчас в ситуации с лишением гражданства Саакашвили, понаблюдав за процессами со стороны, можно убедиться в некоторой степени грустной предсказуемости.

Юрий Богданов отмечает, что, если кто-то ничего еще не понял по Одессе и тому, что было после Одессы, а именно – оправдание провала эпическим масштабов самыми извращенными формами из всех возможных, то будет достаточно понаблюдать какой поток слов будет излагать персонаж после истории с гражданством, чтобы через какое-то время убедиться в целесообразности этого решения.

По словам блогера, чтобы представить в какой ситуации в Одессе оказался Саакашвили нужно просто представить себе ситуацию с управлением компании. Человек приходит и говорит: дайте работу и я наведу порядок на любом участке работы. Ему дают неплохой такой департамент. Очень богатый, где-то что-то работает криво, где-то что-то нормально. Человек приходит туда, приводит людей каких хочет, разваливает департамент, все идет не туда. Когда его логично увольняют, после него остается административный хаос, который департамент еще не видел. В это время человек не сдается и начинает говорить, что это руководство корпорации мешало ему работать и вообще руководитель корпорации ничего не понимает в управлении компаниями. Вот, если бы этому человеку дать возможность управлять всей компанией, как он управлял департаментом, то все будет хорошо. «Я думал, что кейс Савченко не будет иметь себе равных. И я был прав. Он будет многократно превзойден», – резюмировал Богданов.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: В ЦРУ сообщили, кто организовал войну России против Украины

Срочно: «Вы от кого меня хотите защитить?» Народный артист Украины шокировал россиян
Важное за сутки
28 июл 2017
7507

Журналист: остудите головы и поймите – власть приняла Соломоново решение

Чтоб раз и навсегда расставить все точки над «і» в ситуации с лишением гражданства Михаила Саакашвили нужно понять, что его экстрадиции от нас требует Грузия. Бесконечно отказывать в экстрадиции

Последние новости

Эксперты назвали несколько продуктов, которые не дают набрать лишний вес

Саакашвили: буду жить в транзитной зоне «Борисполя»

Политолог рассказал, какая может быть коалиция, если провести досрочные выборы

Портников: прежде всего, Саакашвили должен научиться уважать страну, предоставившую ему убежище

Скандал на фабрике Roshen: ребенка в инвалидном кресле не пустили на экскурсию

Блогер: Молдова и Румыния трепещет от страха – Россия откажется покупать молдавские абрикосы и румынские сливы

В 2022 году Земля будет полностью уничтожена огромной кометой

Жителям Латвии, «симпатизирующим» «Л/ДНР», светит до 5 лет лишения свободы

Корреспондент объяснил, как Россия расплатится за Крым

Не только саранча: в соцсетях показали новую проблему в Крыму

В Госпогранслужбе не намерены впускать Саакашвили в Украину

Боровой: и это свободная Украина? Она ничем не отличается от путинской демократии!

Рогозин – властям Румынии: ждите ответа, гады, нам хватило топлива только до Минска

Своим решением Трамп разорвал самое важное связующее звено между собой и республиканской партией, – СNN

Эколог: строители моста через Керченский пролив нагадили не только в воде, но и на суше

В Белом доме назначен новый глава аппарата

Блогер: кейс Савченко многократно превзойден, у страны теперь новый «герой»

Лавров-Тиллерсону: политика США теперь находится в руках русофобских сил

Пластические хирурги составили рейтинг самых красивых мужчин в мире

Политолог: В Украине началась новая «движуха», есть предпосылки третьего Майдана

 Новости за день