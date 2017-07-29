Боровой: и это свободная Украина? Она ничем не отличается от путинской демократии!

Константин Боровой, российский оппозиционер, на своей странице в Фейсбуке прокомментировал реакцию Украины в целом на лишение гражданства Михаила Саакашвили, передает replyua.net.
По его словам, по поводу незаконного лишения гражданства все украинские СМИ почему-то промолчали, и ему непонятно, где та свободная Украина и свободные СМИ. «Стыдно за украинских журналистов, так быстро прогнувшихся и отказавшихся от своих прав. После отставки Порошенко это должно стать главной проблемой для анализа - как администрация президента выкручивала руки журналистам. Эта проблема должна будет рассматриваться в судах», пишет Боровой. По его словам, этот суд должен закончиться наказанием для тех, кто попытался украсть у украинцев свободу и власть.
Оппозиционер считает, что в день лишения гражданства Саакашвили стало понятно, что свобода в Украине точно такая же, как и у путинской суверенной демократии. «Украина - это Порошенко? Есть Порошенко - есть Украина? Скорее, наоборот. Свободная Украина или Порошенко», добавил российский политик. Напомним, что Петр Порошенко подписал указ о лишении гражданства грузинского политика Михаила Саакашвили.