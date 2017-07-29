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Эколог: строители моста через Керченский пролив нагадили не только в воде, но и на суше

Эколог: строители моста через Керченский пролив нагадили не только в воде, но и на суше
Евгений Дикий, кандидат биологических наук и заместитель директора по науке в Украинском научном центре экологии моря, заявил о том, что строители Керченского моста успели нанести непоправимый урон экосистеме не только в Черном море, но и в суходольных местах. Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, ученый подчеркнул, что в тех местах на суше, где мост упирается в берег, находятся весьма ценные участки реликтовых степей.

«И это были такие прибежища для многих видов флоры и фауны. В первую очередь, для некоторых цветов и насекомых, которые вообще в мире больше нигде не встречаются, только там. Вот эти маленькие клочки – это было их последнее пристанище», заявил Дикий. Ученый подчеркнул, что большая часть этих ценных участков уничтожена бульдозерами, а потом забетонирована ради возведения моста через пролив.

По его мнению, все лишь оценивают возможный ущерб для моря, но никто не берется называть объемы вреда, который был причинен суше. Дикий подчеркнул, что этот вред уже невозможно возместить. Напомним, что ранее Дикий рассказал, что строительство моста негативно повлияет на миграцию рыбы и дельфинов.
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