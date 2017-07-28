Дипломат: тезис «Россия воюет с Америкой на территории Украины» в любой момент может стать кровавой аксиомой

Умом Россию не понять. На них через пару дней упадут беспрецедентные санкции, а они целую неделю обсуждают, как же долго Россия была «терпелива» к США и Западу, а сейчас они покажут кузькину мать всем. Сегодня Кремль радуется, что Россия запретила американцам пользоваться их же дачей и их имуществом в Москве. Особенно во всей этой истории с санкциями раздражает то, что дискурс дискуссии строится строго вокруг отсутствия доказательств вмешательства России в последние выборы президента США. Будто не было и в помине Грузии, Крыма, Донбасса, Сирии и тому подобное. Об этом в своем блоге пишет украинский дипломат Вадим Трюхан.
По его словам, на самом же деле здравомыслящим россиянам необходимо понимать, что Закон, который сейчас на подписи у Трампа, не взялся внезапно из ниоткуда, до этого уже было несколько пакетов санкций. Не Россия терпела Запад, а Запад терпел Россию, вернее ее агрессивную внешнюю политику, многочисленные нарушения международного права, вмешательство во внутренние дела многих государств и вот наконец терпение лопнуло. Не только, и не столько вмешательства в выборы в США стали причиной санкций, а в первую очередь агрессия РФ против Украины, МН17, Сирия и многие другие нарушения международного права. Россия не имеет физической возможности адекватно отвечать на такого рода санкции. Ведь ВВП США превышает ВВП РФ в 13,5 раз, а например оборонный бюджет примерно в 9 раз.
Вадим Трюхан отмечает, что россиянам не помешало бы прийти в себя, покаяться, договариваться, выполнять ранее подписанные договоры ну и далее по списку. «Вряд ли на такое могут пристать те, кто принимают решения или влияют на тех, кто их там сейчас производит и принимает, но все равно истину россиянам доносить надо. Все больше и больше людей там уже или поняли, или начинают понимать, что их нынешнее государство их использует в темную и банально обманывает, толкая всю страну в бездну», – написал дипломат. Он добавляет, что кризис будет очень серьезным, а это означает, что нам в Украине нужно быть максимально собранными. «Раненый зверь становится в разы опаснее. Так что может быть все. Это не нагнетание ситуации, но тезис «Россия воюет с Америкой на территории Украины» в любой момент может стать кровавой аксиомой», – резюмировал Вадим Трюхан.