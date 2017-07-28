валюта
СпецтемаБлогер: я впевнений, що після такого вчинку Путіна Європа та США відмінять санкції

Дипломат: тезис «Россия воюет с Америкой на территории Украины» в любой момент может стать кровавой аксиомой

Дипломат: тезис «Россия воюет с Америкой на территории Украины» в любой момент может стать кровавой аксиомой
Умом Россию не понять. На них через пару дней упадут беспрецедентные санкции, а они целую неделю обсуждают, как же долго Россия была «терпелива» к США и Западу, а сейчас они покажут кузькину мать всем. Сегодня Кремль радуется, что Россия запретила американцам пользоваться их же дачей и их имуществом в Москве. Особенно во всей этой истории с санкциями раздражает то, что дискурс дискуссии строится строго вокруг отсутствия доказательств вмешательства России в последние выборы президента США. Будто не было и в помине Грузии, Крыма, Донбасса, Сирии и тому подобное. Об этом в своем блоге пишет украинский дипломат Вадим Трюхан.

По его словам, на самом же деле здравомыслящим россиянам необходимо понимать, что Закон, который сейчас на подписи у Трампа, не взялся внезапно из ниоткуда, до этого уже было несколько пакетов санкций. Не Россия терпела Запад, а Запад терпел Россию, вернее ее агрессивную внешнюю политику, многочисленные нарушения международного права, вмешательство во внутренние дела многих государств и вот наконец терпение лопнуло. Не только, и не столько вмешательства в выборы в США стали причиной санкций, а в первую очередь агрессия РФ против Украины, МН17, Сирия и многие другие нарушения международного права. Россия не имеет физической возможности адекватно отвечать на такого рода санкции. Ведь ВВП США превышает ВВП РФ в 13,5 раз, а например оборонный бюджет примерно в 9 раз.

Вадим Трюхан отмечает, что россиянам не помешало бы прийти в себя, покаяться, договариваться, выполнять ранее подписанные договоры ну и далее по списку. «Вряд ли на такое могут пристать те, кто принимают решения или влияют на тех, кто их там сейчас производит и принимает, но все равно истину россиянам доносить надо. Все больше и больше людей там уже или поняли, или начинают понимать, что их нынешнее государство их использует в темную и банально обманывает, толкая всю страну в бездну», – написал дипломат. Он добавляет, что кризис будет очень серьезным, а это означает, что нам в Украине нужно быть максимально собранными. «Раненый зверь становится в разы опаснее. Так что может быть все. Это не нагнетание ситуации, но тезис «Россия воюет с Америкой на территории Украины» в любой момент может стать кровавой аксиомой», – резюмировал Вадим Трюхан.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: я впевнений, що після такого вчинку Путіна Європа та США відмінять санкції

Срочно: «Вы от кого меня хотите защитить?» Народный артист Украины шокировал россиян
Важное за сутки
27 июл 2017
29102

Блогер: я впевнений, що після такого вчинку Путіна Європа та США відмінять санкції

За словами політичного оглядача Олексія Заводюка, він знає спосіб, яким російський президент Володимир Путін може одним махом розправитись з санкціями, введеними щодо нього Сполученими Штатами

27 июл 2017
4382

Журналистка: на призыв МП предлагаю первыми сжечь свои паспорта Добкину, Новинскому и Бережной

УПЦ Московского патриархата выступила против биометрических паспортов. Настоятели МП обратились к власти с требованием не обязывать всех украинцев получать биометрические паспорта в форме карточки, в

Последние новости

Лавров пояснив Тіллерсону, чому РФ ввела санкції

Дипломат: тезис «Россия воюет с Америкой на территории Украины» в любой момент может стать кровавой аксиомой

Соцмережі про активність Саакашвілі: дно пробито вже давно

У РФ визнали факт постачання скандальних турбін на Кримський півострів

Журналист: остудите головы и поймите – власть приняла Соломоново решение

Експерт: румуни жорстоко «опустили» російського віце-прем’єра

Портніков: Саакашвілі варто навчитись проявляти повагу до держави, яка надала йому притулок у важкий для нього час

Північна Корея черговий раз провела випробування ракети

Блогер: без України Кремль не може навіть забезпечити Крим електроенергією

Чекайте відповіді, гади – віце-прем’єр РФ Рогозін, літак якого не пустила Румунія

Политолог: и кто после такого прецедента должен ответить за назначение Саакашвили главой Одесской области?

Блогер: моя вам порада – тікайте з Росії якомога швидше, бо він вже близько

Захарова: Россия вводит "жесткие санкции" против США

Порошенко рассказал о новой большой победе в Украине

Минздрав закупит лекарства на 6 миллиардов гривен

Більше 90 % вагонів пасажирських потягів зношені – Укрзалізниця

К крымским санкциям Евросоюза присоединились еще пять государств

Эксперт: почему-то крестный ход МП за миром направился в Киев, хотя должен бы в Москву

США відреагували на «дзеркальні» російській санкції

Через три года аннексии Крыма число людей, пересекающих административную границу, уменьшилось всего на треть

 Новости за день