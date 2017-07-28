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Журналист: остудите головы и поймите – власть приняла Соломоново решение

Журналист: остудите головы и поймите – власть приняла Соломоново решение
Чтоб раз и навсегда расставить все точки над «і» в ситуации с лишением гражданства Михаила Саакашвили нужно понять, что его экстрадиции от нас требует Грузия. Бесконечно отказывать в экстрадиции приведет к тому, что дипломатические отношения испортятся окончательно и это при том, что эта страна, которая и без Саакашвили остается стратегическим партнером, а кто-то боялся, что без господина Михо вся Грузия сразу «ляжет» под Россию. Об этом в своем блоге пишет украинский журналист и блогер Алексей Паныч.

Он отмечает, что при этом не нужно забывать, что между Украиной и Грузией уже есть определенные договоренности, касающиеся экстрадиции Саакашвили, иначе бы Порошенко не летал бы в Грузии с таким затяжным визитом.

В то же время блогер отмечает, что согласиться на экстрадицию – это значит пойти на огромный международный скандал. Пока речь идет о гражданине Украины – это патовая ситуация, безвыигрышная. «Лишить господина Михо гражданства, имея для этого законный повод – в этом аспекте, практически Соломоново решение для украинской власти. Пусть теперь наши грузинские друзья требуют экстрадиции нашего грузинского друга у другого. В США, например», – резюмировал Алексей Паныч.
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