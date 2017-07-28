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Политолог: и кто после такого прецедента должен ответить за назначение Саакашвили главой Одесской области?

Политолог: и кто после такого прецедента должен ответить за назначение Саакашвили главой Одесской области?
Александр Радчук, украинский политолог, в блоге на Слово и Дело прокомментировал лишение гражданства Михаила Саакашвили, сообщает replyua.net. По его словам, Саакашвили предоставил ложные данные при подаче заявления на предоставление гражданства, однако понадобилось больше двух лет, чтобы их установить, и получается, что Саакашвили получил паспорт вопреки законодательству.

«Получается, соответствующая проверка два года назад проведена не была, и гражданство Саакашвили получил вопреки законодательству? Если было допущено такое пренебрежение к законодательству, то кто должен ответить за волюнтаристское решение назначить его главой ОГА?», отметил Радчук. Более того, политолог считает огромной ошибкой лишение гражданства, поскольку теперь, по его мнению, ситуация только добавит популярности грузинскому политику, и это «самый лучший подарок для начала избирательной кампании».

Политолог добавил, что, впрочем, у Саакашвили шансов немного, поскольку такие прецеденты в памяти народа живут непродолжительное время, и они не нанесут имиджевый вред действующему президенту Украине и его команде.
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