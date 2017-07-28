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СпецтемаБлогер: я впевнений, що після такого вчинку Путіна Європа та США відмінять санкції

Путин больше не верит в возможность договориться с Трампом при нынешнем составе Конгресса, – дипломат

Путин больше не верит в возможность договориться с Трампом при нынешнем составе Конгресса, – дипломат
Решение россиян ввести санкции против американских дипломатических учреждений в РФ свидетельствует о том, что президент РФ Владимир Путин больше не верит в возможность договориться с президентом США Дональдом Трампом. Как передает replyua.net, такое мнение в своем блоге высказал украинский дипломат и блогер Богдан Яременко.

По его словам, на самом деле не имеет значения разочаровались россияне в самом Трампе или просто поняли, что с нынешним составом Конгресса улучшение российско-американских отношений возможно только на американских условиях, для нас же важен результат. «Ситуация подсказывает, что пришло время для более решительных действий и позиции украинской дипломатии по Минских договоренностях, но украинское государство, как известно, ни разу не упустило возможность упустить возможность», – написал дипломат.

Отметим, что в Кремле также пообещали «другие меры» в ответ на введение США санкций против России. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что все ответные меры будут исключительно в порядке взаимности.
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Горячая тема: Блогер: я впевнений, що після такого вчинку Путіна Європа та США відмінять санкції

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Блогер: я впевнений, що після такого вчинку Путіна Європа та США відмінять санкції

За словами політичного оглядача Олексія Заводюка, він знає спосіб, яким російський президент Володимир Путін може одним махом розправитись з санкціями, введеними щодо нього Сполученими Штатами

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