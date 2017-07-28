Тимошенко поспівчувала Саакашвілі, схрестивши пальці, – блогер

Відомий український блогер і журналіст Микола Давидюк на своїй сторінці в соцмережі Facebook пише про те, що Петро Порошенко, позбавивши громадянства Михайла Саакашвілі, дав йому гарний шанс на підсилення електоральних рейтингів його партії, а Саакашвілі в свою чергу отримав можливість стати громадянином Литви та продовжити реформаторський марш в Україні, втративши шанс на займання будь-яких посад, але, не варто в його конфлікті із Порошенком, підставляти Україну перед Трампом.
За словами блогера, в історії з позбавлення Саакашвілі не обійшлося без п’яти копійок від інших політиків. Лідерка опозиції Юлія Тимошенко поспівчувала Саакашвілі, схрестивши пальці. Теж саме зробив Олег Ляшко, який в душі зрадів, адже не кожен день чужими руками можна усунути прямих конкурентів. Не особливо засмутилися від ситуації з Саакашвілі і його «партнери», той же Анатолій Гриценко пообіцяв, як тільки стати президентом, відразу видати Саакашвілі українське громадянство, тим самим, натякуючи, що Саакашвілі президентське крісло в Україні вже не світить.
В той же час багато політиків взагалі не звернули увагу на інцидент з Саакашвілі. «Верховна Рада демонструє неабияку дисципліну і уже третій день підряд збирає кворум із 226 депутатів на пляжі в Ніцці. Кнопкодавлять.
Тим часом Україна святкує річницю Хрещення Русі князем Володимиром, дякуючи своєму Північному сусідові, що хоч тоді не заважали розвиватися. По причині своєї відсутності», – резюмував Микола Давидюк.