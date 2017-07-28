Цимбалюк рассказал о главной ошибке матерей Клыха и Агеева

Работающий в России журналист УНИАН Роман Цимбалюк на своей странице в Facebook пишет, что со стороны матерей российского военнослужащего Виктора Агеева и украинского политического заключенного Станислава Клыха, обратившихся письменно к Петру Порошенко и Владимиру Путину, была совершена одна серьезная ошибка, сообщает replyua.net. Цимбалюк отмечает, что обе женщины почему-то не говорят, кто на Донбассе агрессор, зато не перестают говорить, что украинцы и россияне – это «один народ», из-за чего и началась война на Донбассе.
«В подобных обращениях за массой эмоций упускается основной вопрос: кто на кого совершил нападение. Но ответ достаточно прост – речь идет о российской агрессии против Украины. И война не закончится до тех пор, пока все вещи не будут названы своими именами.
«Пока все отказываются называть все, как оно есть на самом деле, мамы и далее будут повторять мантру об «одном народе». Данная формулировка является питательной средой для того, чтобы убивать и репрессировать украинцев. Получается, что есть основание для того, чтобы демонтировать украинское государство, поскольку «один народ», - написал Цимбалюк.