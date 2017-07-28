Блогер: сепаратисты и «ватники» одержали новую крупную «победу»

Известный украинский блогер и журналист Дмитрий Вовнянко у себя на странице в Facebook пишет о том, что сепаратисты и пророссийские «ватники» могут похвастаться новой крупной победой. Речь идет о том, что в ночь на пятницу, 28 июля, на Аллее героев в Днепре неизвестные сорвали фотографии погибших бойцов АТО с нескольких стендов, установленных еще в 2014 году.
По словам блогера, ведь и правда, провести такую спецоперацию – дорогого стоит, ночью прямо посреди Днепра сепаратисты героически победили фотографии погибших участников АТО на Аллее памяти у Днепровской ОГА. Вся победа заключалась в том, чтобы сорвать фотографии и покидать их на землю. «А все почему? Потому что фотографии сдачи не дадут, потому что эти ребята – погибли, потому что пойти и что-то сделать с живыми ребятами и девушками – защитниками Украины, сепаратистам и «ватникам» - страшно. Живые защитники Украины могут дать сдачи так, что мало не покажется», – написал Дмитрий Вовнянко.
Он добавляет, что именно поэтому и воюет «вата» и сепаратисты с теми, кто сдачи не дает – с памятниками, с досками, с фотками. Дмитрий Вовнянко подчеркивает, что пусть сепаратисты продолжают воевать, но пусть не забывают, что у ребят и девушек из тех фоток остались живы братья, друзья, собратья и они в отличие от «ваты» и сепаратистов, воюют не с памятниками, они воюют с теми, кто сдачи дать может.