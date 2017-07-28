валюта
СпецтемаБлогер: я впевнений, що після такого вчинку Путіна Європа та США відмінять санкції

Блогер: сепаратисты и «ватники» одержали новую крупную «победу»

Блогер: сепаратисты и «ватники» одержали новую крупную «победу»
Известный украинский блогер и журналист Дмитрий Вовнянко у себя на странице в Facebook пишет о том, что сепаратисты и пророссийские «ватники» могут похвастаться новой крупной победой. Речь идет о том, что в ночь на пятницу, 28 июля, на Аллее героев в Днепре неизвестные сорвали фотографии погибших бойцов АТО с нескольких стендов, установленных еще в 2014 году.

По словам блогера, ведь и правда, провести такую спецоперацию – дорогого стоит, ночью прямо посреди Днепра сепаратисты героически победили фотографии погибших участников АТО на Аллее памяти у Днепровской ОГА. Вся победа заключалась в том, чтобы сорвать фотографии и покидать их на землю. «А все почему? Потому что фотографии сдачи не дадут, потому что эти ребята – погибли, потому что пойти и что-то сделать с живыми ребятами и девушками – защитниками Украины, сепаратистам и «ватникам» - страшно. Живые защитники Украины могут дать сдачи так, что мало не покажется», – написал Дмитрий Вовнянко.


Он добавляет, что именно поэтому и воюет «вата» и сепаратисты с теми, кто сдачи не дает – с памятниками, с досками, с фотками. Дмитрий Вовнянко подчеркивает, что пусть сепаратисты продолжают воевать, но пусть не забывают, что у ребят и девушек из тех фоток остались живы братья, друзья, собратья и они в отличие от «ваты» и сепаратистов, воюют не с памятниками, они воюют с теми, кто сдачи дать может.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: я впевнений, що після такого вчинку Путіна Європа та США відмінять санкції

Срочно: «Вы от кого меня хотите защитить?» Народный артист Украины шокировал россиян
Важное за сутки
27 июл 2017
22994

Блогер: я впевнений, що після такого вчинку Путіна Європа та США відмінять санкції

За словами політичного оглядача Олексія Заводюка, він знає спосіб, яким російський президент Володимир Путін може одним махом розправитись з санкціями, введеними щодо нього Сполученими Штатами

27 июл 2017
4900

«Бесполезный актер»: канадский премьер жестко высказался о России

Канада, оказывая поддержку украинскому народу в период военной агрессии России, хочет показать, что на мировой арене Москва – это бесполезный актер. Как сообщает replyua.net, такую точку зрения глава

Последние новости

Погода в Украине: +37 и проливные дожди

В Санкт-Петербурге предотвратили теракт – ФСБ

Составлен рейтинг лучших в мире парков развлечений

В России произошел мощный взрыв на газопроводе

Жуткий ураган в Стамбуле разбил самолет и затопил улицы

Саакашвили рассказал о «бешеной популярности» в Украине

Певец Адамян пришел в восторг от отдыха в Крыму

Цимбалюк рассказал о главной ошибке матерей Клыха и Агеева

Блогер: сепаратисты и «ватники» одержали новую крупную «победу»

Опрос: большинство украинцев хотят получать «белую зарплату»

Палий: зачем ссориться из-за балабола, приносящего вред?

Публицист пояснил, в чем главная суть силы РФ против Украины

Джон Маккейн в очередной раз показал Трампу, что президент в США далеко не знаковая фигура

В Украине начал работать крупный международный газовый трейдер

Роналду заявил о желании иметь 7 детей

«Он вам не Келвин Кляйн»: в сети посмеялись над трусами Медведева

В Узбекистане арестовали Гульнару Каримову

Как в Киеве стихия бушевала, - фоторепортаж

Саакашвили пообещал вернуться в Украину осенью, когда будет «мобилизация»

Украинские производители агропродукции расширяют рынок для экспорта

 Новости за день