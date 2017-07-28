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«Как Саакашвили из дома выгоняли»: Елкин высмеял политика в новой карикатуре

«Как Саакашвили из дома выгоняли»: Елкин высмеял политика в новой карикатуре
Сергей Елкин, известный художник, продемонстрировал свою новую карикатуру – на ней Михаила Саакашвили лишают украинского гражданства, и политик «собирает чемодан».

Как информирует replyua.net, карикатура Елкина накануне появилась в Твиттер-аккаунте издания DW. На карикатуре изображен Петр Порошенко, президент Украины, который стоит на балконе и выбрасывает вниз вещи Саакашвили – грузинский политик стоит внизу. Помимо чемодана, Порошенко выбрасывает одежду, мяч, солнечные очки, различные бумаги и книгу «Борьба с коррупцией». Многие пользователи прокомментировали карикатуру, отметив, что предоставление Михаилу Саакашвили украинского гражданства было большой ошибкой с самого начала. Напомним, что для получения гражданства грузинский политик предоставил ложную информацию - было указано, что он не находится под следствием в Украине или за ее пределами, однако известно, что на территории Грузии Саакашвили был заочно арестован.

Саакашвили уже заявил, что собирается «поселиться» в транзитной зоне аэропорта, но, понятное дело, что он лукавит. У Саакашвили есть возможность жить в США.

«Как Саакашвили из дома выгоняли»: Елкин высмеял политика в новой карикатуре
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