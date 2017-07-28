Блогер: оппозиции нужно поторопиться, потому что президент Рабинович или Зеленский меня пугает

Как пишет в своем блоге известный украинский блогер Сергей Марченко, как бы парадоксально это не звучало, но изгнание грузинского реформатора Саакашвили выгодно недоброжелателям президента Порошенко. По словам блогера, Саакашвили не справился с ролью лидера оппозиции. В Украине не меньше половины избирателей не довольны властью. Учитывая количество поддерживающих Петра Порошенко из-за отсутствия разумной альтернативы, можно предположить, что протестного электората сейчас добрых процентов 80.
По словам Сергея Марченко, в таких условиях процент поддержки Саакашвили выглядит откровенно ничтожно. Очевидно, ни о какой победе над Порошенко на выборах речь не шла. Это была не борьба, а имитация борьбы. «Своими истериками и лексиконом гопника Саакашвили больше дискредитировал оппозицию, чем консолидировал», – считает Марченко.
Он отмечает, что президент сам дал слабину, пошел на поводу своих советчиков и как результат – освободил нишу для сильной оппозиции, уже без грузинского «гопника», который откровенно перегибал с популизмом. Оппозиции остается пожелать наконец-то найти вменяемого лидера, за которого будет не стыдно проголосовать. «Оппозиции нужно поторопиться, потому что пустая протестная ниша обязательно заполнится чем-то жутким. А президент Рабинович или Зеленский меня пугает», – резюмировал блогер.