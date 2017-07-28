Политолог: то, что сделал ведущий Дроздов во время эфира, со стороны выглядит как сознательная провокация



Несмотря на то, что в Украине, а еще больше в России СМИ подхватили обсуждение скандального инцидента в студии ZIK между блогером Юрием Романенко и тележурналистом Остапом Дроздовым, на самом деле в Украине нет языковой проблемы. Более того, есть



По ее мнению, правильный ход правительства Украины, что были приняты законы о языковых квотах на радио и телевидении. Это одно из решений, которое будет способствовать развитию украиноязычного контента. Будет здорово, если и украинские издательства будут иметь стимул и мотивацию для развития. Вне обсуждения то, что украинские политики и чиновники в публичном пространстве должны говорить на украинском. «Важно не только то, как ты говоришь, но и то, что ты говоришь. И именно с содержанием у нас нередко есть проблемы. Все мы помним, как Монтян на чистом украинском языке говорила, что мечтает застать времена, когда россияне будут вешать украинцев на столбах в Киеве», – написала блогер.



Политолог отмечает, что то, что сделал ведущий Дроздов во время эфира, со стороны выглядит как сознательная провокация, ведь у нас есть консенсус относительно украинского языка как единственного государственного. Мы движемся в правильном направлении и никакого отката в этом вопросе не может быть, но параллельно мы должны реализовывать два направления – создавать украиноязычный контент, доносить его до жителей южных и восточных регионов и формировать спрос на украинский язык, а не создавать конфликтность на этой теме.

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Срочно: «Вы от кого меня хотите защитить?» Народный артист Украины шокировал россиян Несмотря на то, что в Украине, а еще больше в России СМИ подхватили обсуждение скандального инцидента в студии ZIK между блогером Юрием Романенко и тележурналистом Остапом Дроздовым, на самом деле в Украине нет языковой проблемы. Более того, есть политический и общественный консенсус в отношении украинского языка как единственного государственного. Равно как и есть консенсус в отношении евроатлантического геополитического выбора. Об этом в своем блоге пишет украинский политолог Олеся Яхно-Белковская.По ее мнению, правильный ход правительства Украины, что были приняты законы о языковых квотах на радио и телевидении. Это одно из решений, которое будет способствовать развитию украиноязычного контента. Будет здорово, если и украинские издательства будут иметь стимул и мотивацию для развития. Вне обсуждения то, что украинские политики и чиновники в публичном пространстве должны говорить на украинском. «Важно не только то, как ты говоришь, но и то, что ты говоришь. И именно с содержанием у нас нередко есть проблемы. Все мы помним, как Монтян на чистом украинском языке говорила, что мечтает застать времена, когда россияне будут вешать украинцев на столбах в Киеве», – написала блогер.Политолог отмечает, что то, что сделал ведущий Дроздов во время эфира, со стороны выглядит как сознательная провокация, ведь у нас есть консенсус относительно украинского языка как единственного государственного. Мы движемся в правильном направлении и никакого отката в этом вопросе не может быть, но параллельно мы должны реализовывать два направления – создавать украиноязычный контент, доносить его до жителей южных и восточных регионов и формировать спрос на украинский язык, а не создавать конфликтность на этой теме.