Журналистка: на призыв МП предлагаю первыми сжечь свои паспорта Добкину, Новинскому и Бережной

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УПЦ Московского патриархата выступила против биометрических паспортов. Настоятели МП обратились к власти с требованием не обязывать всех украинцев получать биометрические паспорта в форме карточки, содержащие бесконтактный. Как пишет в своем блоге украинская журналистка и блогер Ольга Лень, надо учесть просьбу Московского патриархата и не давать верующим МП биометрические паспорта и возможность воспользоваться безвизом.По словам Ольги Лень, если московские попы стремятся к коллективному самоубийству, то нет никаких причин этому мешать. Таким образом человек с биометрическим паспортом автоматически отпадает от МП. Еще один плюс – такие люди скоро даже в РФ поехать не смогут. За пару лет количество прихожан в МП снизится до социологической погрешности, но первый шаг нужно было сделать Онуфрию прямо во время крестного хода. Там в первых рядах были Новинский, Вилкул, Добкин. Вот у них надо было бы забрать паспорта и сжечь прямо на ходу – апогей мракобесия. Тетям в платках понравилось бы гарантировано.«Это заявление – манипуляции со стороны МП. Нормально для церкви было бы обратиться к верующим, например, тех же представителей политикума, с просьбой не принимать биометрические паспорта. Вот я повеселилась бы, как все эти Добкины, Новинский, Бережная и Пиховшек на призыв своей церкви отказывались бы от паспортов», – резюмировала блогер.