Корреспондент: таких странных ситуаций между США и ЕС еще не возникало

Между Соединенными Штатами и Евросоюзом складывается весьма странная ситуация – европейские политики уже успели ознакомиться с новым пакетом антироссийских санкций, и им стало понятно, что новые санкции также затронут и их интересы, больно ударив по некоторым компаниям.
Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет Иван Яковина, корреспондент Нового Времени. По его словам, Брюссель уже подготовил меморандум, где ясно прописано, что санкции, готовящиеся Соединенными Штатами, ставят под угрозу сотрудничество в рамках «Большой семерки» и трансатлантическое единство.
«Более того, они уже думают над некими «ответными мерами» против США. Позиция ЕС похоже, довольно цинична: «Москву надо наказывать так, чтобы самим не остаться без денег», отмечает Яковина. Однако, по его словам, параллельно этой новости немцы заявляют, что хотят ввести новые санкции против РФ из-за турбин в Крыму – в головах европейцев действительно происходит что-то неладное.