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Боец АТО: Штаты «слили» Саакашвили, или Порошенко пошел против воли Штатов

Боец АТО: Штаты «слили» Саакашвили, или Порошенко пошел против воли Штатов
В истории с лишением украинского гражданства Михаила Саакашвили интересен не сам факт лишения оппозиционера гражданства, а немного другое. Саакашвили всегда воспринимался как ставленник США. Многие эксперты полагали, что с его помощью Штаты обкатывают модель внешнего управления Украиной. Получается, или Штаты «слили» Саакашвили, или Порошенко пошел против воли Штатов, чего он обычно не делает. Об этом в своем блоге пишет блогер, боец Украинской добровольческой армии Елена Белозерская.

Как пишет блогер, поскольку мы – государство-буфер между ордой и миром, указанный мир просто мечтает набить нас деньгами и оружием, чтобы мы богато жили и хорошо воевали, но лишен этой возможности, потому что все у нас разворовывается. Очевидно, Саакашвили лично доверял предыдущий американский президент, считая его человеком, которому можно дать деньги и они не будут украдены, но Миша не смог навести порядок в Одесской области порядок. Между тем в Штатах поменялся президент. Похоже, Дональду Трампу судьба Саакашвили, мягко говоря, безразлична, вот Порошенко и дали совет расправляться с «грузинским реформатором», как он сам посчитает нужным.

«Мне очень нравился Саакашвили во время его управления Грузией. В Украине я никогда не возлагала на него большие надежды. Если Саакашвили не вернется в украинскую политику, плакать им не буду, но поступок Порошенко считаю ошибкой, которая в конечном итоге по нему же и ударит», – резюмировала Белозерская.
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