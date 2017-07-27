У европейской Украины есть не только внешний, но и внутренний враг, – социолог

Российский социолог Игорь Эйдман в своем блоге пишет о том, что целью двух украинских революций 21 века была европейская демократическая Украина, входящая в Евросоюз. Путинские власти России всячески препятствовали реализации этой задачи, в том числе и с помощью агрессивной войны, но, как оказалось, у европейской Украины есть не только внешний, но и внутренний враг. Это тандем коррумпированной бюрократии и криминального крупного бизнеса.
Как пишет блогер, пока он у власти, ничего в стране радикально не изменится. После первого Майдана олигархат коррумпировал Ющенко и Тимошенко. «Сейчас олигархат уничтожает Саакашвили. Я не идеализирую бывшего грузинского президента, но понятно, что он пострадал, не из-за каких-то своих объективных недостатков, а потому что бросил вызов криминальной бюрократической олигархии», – считает Игорь Эйдман.
По его мнению, Янукович смог приди к власти только потому, что команда Ющенко не уничтожила господство олигархата, а значит и коррупцию. «Лишение украинского гражданства самого яркого критика олигархической системы – это сам по себе нехороший знак. Именно на это рассчитывает Путин», – отметил социолог.