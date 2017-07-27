Следует быть начеку: Жданов рассказал об угрозе терактов в Украине накануне Дня Независимости

Эксперт военной сферы Олег Жданов в своем блоге для издания «Апостроф» предположил, что в канун 24 августа в Украине следует ожидать самых разных провокаций со стороны Кремля. Об этом сообщает replyua.net.
«Они будут, их следует ожидать, так как в настоящее время в политической сфере нашей страны не самая лучшая ситуация. Очень скоро будет проходить встреча при участии руководителей внешнеполитического ведомства государств, принимающих участие в «нормандском формате». Когда речь идет о теме Донбасса или АТО, то у нас на фронте лидо обостряется ситуация на фронте, либо страну сотрясают теракты», - пишет Жданов. Он не уверен, что главный государственный праздник Украины пройдет в спокойной обстановке. «В любом случае, мы, украинцы, - миролюбивая нация, у нас отсутствует запрос на теракты, в отличие от России или ближневосточных стран. Не наблюдается у нас и явное общественное противостояние – одни поддерживают определенную мысль, другие с ней не соглашаются. Однако ни о каком подрыве людей в местах массового скапливания, к счастью, речь не идет», - подчеркнул эксперт в своей статье.
При этом он отметил негативный момент – в Украине нет профилактических разъяснений для того, чтобы граждане осознавали опасность терроризма.