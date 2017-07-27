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Блогер: когда проект «Миша» окончательно накрылся, то его попросили погулять

Блогер: когда проект «Миша» окончательно накрылся, то его попросили погулять
Второй день подряд в Украине все обсуждают тему лишение Михаила Саакашвили украинского гражданства. Многие сетуют, что он просто стал неугодным власти и та решила избавиться от опального оппозиционера самым простым способом. При этом люди подзабыли, что Михаил Саакашвили был губернатором здоровенной и богатой Одесской области. Что может губернатор, если захочет – можно посмотреть на Днепропетровскую область, которая не вынимая строит дороги, парки, школы, садики, электростанции, заводы по переработке мусора, экологические проекты и еще много всего полезного. Об этом в своем блоге пишет украинский блогер Филипп Духлий.

По его словам, у Саакашвили был свой глава таможни и спецрежим по доходам этой таможни. У Саакашвили была своя полиция, что очень нервировало Авакова. У Саакашвили был свой прокурор области. Саакашвили никто не мешал провести своего кандидата на мера Одессы. В итоге Саакашвили просто занимался тем, чем он занимается последние полгода в Украине – просто популизмом и болтовней. «Миша – птица-говорун. Он не способен работать. Он может только торговать лицом. И когда проект «Миша» окончательно накрылся и его попросили погулять – Миша решил потерять берега и заняться привычным делом – рассказывать про барыг, разъезжая с антикоррупционным шапито по стране и строя свою личную партию и вполне логично, что терпение у людей закончилось и его попросили на выход», – написал блогер.

Он отмечает, что украинцы люди добрые и чувствительные, им не интересны все вот эти нюансы, им все равно, что за партию создал Саакашвили, кто в ней на ключевых должностях, какая у нее идеология и за какие деньги она живет, потому что в грузине многие увидели героя, чтобы, сидя на диване радоваться, как он в телевизоре обещает всех победить. «Изменения в стране – это здоровый кусок работы, прежде всего – настраивая процессы через законодательство, а не рассказывая про шпионов в трусах, и голоса в голове», – резюмировал Духлий.
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