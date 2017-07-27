Журналист: Саакашвили придется остаться в США – путь в Украину и Грузию уже закрыт

Соня Кошкина, известная украинская журналистка, считает, что Михаил Саакашвили, лишенный украинского гражданства, будет пытаться «осесть» в Соединенных Штатах, поскольку ни в Украине, ни в Грузии жить он уже не сможет. Как информирует replyua.net, об этом Кошкина написала на своей странице в Фейсбуке.
По ее словам, скорее всего, Саакашвили удастся обосноваться в Америке. «В таком случае украинская власть гарантированно получит себе вполне легального оппонента на Западе. Постоянного участника всех встреч высшего уровня, панельных дискуссий, круглых столов и т.д.», отметила Кошкина. По ее словам, история с Саакашвили является идеальным пособием на тему «Как сперва создать самим проблему, а потом героически ее преодолевать, причем опять самим же».
«Искренне удивляют прогнозы «известных политологов» по поводу того, что жизнь поделилась на «до и после»; что Саакашвили изменит ход истории Украины, ну и другая чушь. С самим Саакашвили, его управленческими талантами уже все понятно. Это даже не обсуждается. Нам необходимо понять, что дело-то - в данном конкретном случае - не в Михо. Но в нас с вами. И в нашей власти», подчеркнула журналистка.