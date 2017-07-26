После инцидента с гражданством Саакашвили Украине иностранных реформаторов можно не ждать, – дипломат

Украинский дипломат Вадим Трюхан в своем блоге пишет о том, что есть такое выражение – «Wrong massage». Другими словами – неправильный сигнал. Хотя точнее – дезориентирующий. По мнению блогера, такой дезориентирующий сигнал международному сообществу и многим симпатикам Украины, украинского и неукраинского происхождения, послал президент Порошенко, выдав Указ о лишении гражданства Михаила Саакашвили.
Как пишет дипломат, дело тут не в экс-президенте Грузии. Он эту «неприятность» переживет, ведь он не из слабаков. Вопрос в девальвации гражданства Украины. «Кто после этого инцидента, будучи в здравом уме, рискнет бросить все, поставить на кон собственную репутацию, свободу и приедет в Украину работать на Украину? Отныне камикадзе – спасителей Украины днем с огнем не найдешь. Ведь в нашей стране Закон – не закон, а слово президента ничего не стоит, ведь все определяет конъюнктура, неважно политическая или другая», – написал Вадим Трюхан.
По его мнению, теперь Украине придется «отмываться» от такого досадного случая долгие годы, а то и десятилетия. Тут вопрос не в том, нравится или нет Саакашвили, как политик, вопрос в принципе.