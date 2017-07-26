Политолог: Украина в очередной раз доказала миру, что мы соблюдаем права человека даже в борьбе с российскими оккупантами

Совершенно справедливо сегодня СБУ напомнила российской стороне, в ответ на обвинения МИДа РФ, о том, что украинские консулы смогли встретиться с Олегом Сенцовым только через полтора года после его заключения, а также после вынесения судом незаконного обвинительного решения. Украина же, уже черед неделю дала ответ российской стороне, как российские консулы могут встретиться с военным РФ Агеевым.
Как пишет в своем блоге политический эксперт Олеся Яхно-Белковская, несмотря на то, что РФ на официальном уровне не признает ответственность российского государства за участие Агеева в войне против Украины, его задержание на украинской территории – это весомое доказательство российского военного вторжения в Украину. Задержание Агеева – это еще и развенчание мифа о якобы «гражданской войне на Донбассе.
Политолог подчеркивает, что при этом, Украина, в отличие от России, соблюдает права человека. Как мы знаем, 22 июля состоялась встреча российского военнопленного Агеева с матерью. По мнению блогера, даже, если часть экспертов критиковали такое решение, все же внимание СМИ к Агееву работает на демонстрацию миру прямой причастности РФ к событиям на Донбассе, а также на освобождение наших граждан через обмен на российского пленного.