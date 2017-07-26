валюта
СпецтемаПублицист: Лукашенко в истерике, и он приезжал в Киев, чтобы найти выход из ситуации

Политолог: Украина в очередной раз доказала миру, что мы соблюдаем права человека даже в борьбе с российскими оккупантами

Политолог: Украина в очередной раз доказала миру, что мы соблюдаем права человека даже в борьбе с российскими оккупантами
Совершенно справедливо сегодня СБУ напомнила российской стороне, в ответ на обвинения МИДа РФ, о том, что украинские консулы смогли встретиться с Олегом Сенцовым только через полтора года после его заключения, а также после вынесения судом незаконного обвинительного решения. Украина же, уже черед неделю дала ответ российской стороне, как российские консулы могут встретиться с военным РФ Агеевым.

Как пишет в своем блоге политический эксперт Олеся Яхно-Белковская, несмотря на то, что РФ на официальном уровне не признает ответственность российского государства за участие Агеева в войне против Украины, его задержание на украинской территории – это весомое доказательство российского военного вторжения в Украину. Задержание Агеева – это еще и развенчание мифа о якобы «гражданской войне на Донбассе.

Политолог подчеркивает, что при этом, Украина, в отличие от России, соблюдает права человека. Как мы знаем, 22 июля состоялась встреча российского военнопленного Агеева с матерью. По мнению блогера, даже, если часть экспертов критиковали такое решение, все же внимание СМИ к Агееву работает на демонстрацию миру прямой причастности РФ к событиям на Донбассе, а также на освобождение наших граждан через обмен на российского пленного.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Пономар: вітаю всіх нас, зроблено важливий крок на шляху до нашої перемоги

Срочно: «Вы от кого меня хотите защитить?» Народный артист Украины шокировал россиян
Важное за сутки
26 июл 2017
20677

Пономар: вітаю всіх нас, зроблено важливий крок на шляху до нашої перемоги

Політичний оглядач Олег Пономар на персональній сторінці в соціальній мережі вітає українців з черговим досягненням, яке наближає нашу перемогу, - про це інформує новинний ресурс replyua.net.

26 июл 2017
15672

Дипломат: реакция россиян на новые санкции – по сути это уже начало агонии

В течение последних двух дней российские пропагандисты на многомиллионную российскую аудиторию распинались, утверждая, что санкции для России – это благо, наконец мол «встанет с колен собственная

26 июл 2017
4731

Закон о новых санкциях против России может утратить свою силу еще до рассмотрения Трампом

Законопроект Н.R. 3364 о санкциях против Ирана, России и Северной Кореи, принят вчера Палатой Представителей огромным большинством голосов: 419 – за, 3 – против. Единственными тремя конгрессменами,

26 июл 2017
4398

Случилось то, чего никто не предполагал – Брюссель предупредил США о жесткой реакции, если санкции против России вступят в силу

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер обрушился с критикой на принятый вчера Палатой Представителей США закон о санкциях против Ирана, России и Северной Кореи, сообщает официальный сайт телеканала

26 июл 2017
3524

«Чем вы думали?» В Интернете рассказали о крымчанах, которые плачутся на Россию

Пользователи социальной сети Facebook обсуждают пост украинца, который не так давно вернулся из Крыма и рассказал, какие настроения среди проживающих там постоянно людей, хотя те и не хотят их

Последние новости

Блогер: у неділю Росія покаже найбільше підводне опудало в світі

НАБУ завітало з обшуками до «Укрнафти»

После инцидента с гражданством Саакашвили Украине иностранных реформаторов можно не ждать, – дипломат

Донік: плювати на долю тих, хто облажався

З провальними політиками Трампу нецікаво зустрічатись – Саакашвілі про Порошенка

Блогер: другу Кремлю Ким Чен Ину варто приготуватись до ліквідації

Политолог: Украина в очередной раз доказала миру, что мы соблюдаем права человека даже в борьбе с российскими оккупантами

Блогер: летальний пінг-понг Білого дому продовжується

Наче знав: напередодні позбавлення громадянства Саакашвілі розповів журналістам, що він робитиме в разі, якщо залишиться без українського паспорта

Експерт закликала не влаштовувати істерику навколо рішення Лондонського суду про «тримільярдний борг» України

У Вашингтоні налаштовані вирішити конфлікт на Донбасі

Геращенко: цим рішенням ми виправили страшну помилку, допущену три роки тому

Блогер: тот, кто вчера радовался лишению гражданства Артеменко, сегодня места себе не находит от лишения гражданства Саакашвили

Геращенко відповів, чи позбавили Саакашвілі громадянства

Лозовий спростував інформацію, що він надсилав до ГПУ запит на позбавлення громадянства Саакашвілі

Експерт: у Кремлі жалкують, що не зробили цього раніше

Ляшко и Тимошенко уже делят электорат Саакашвили, – блогер

Грібаускайте вітає нові санкції США проти РФ

У Саакашвили отрицают факт лишения у его гражданства Украины

У ДМС спростували інформацію про українське громадянство Саакашвілі

 Новости за день