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Блогер: тот, кто вчера радовался лишению гражданства Артеменко, сегодня места себе не находит от лишения гражданства Саакашвили

Блогер: тот, кто вчера радовался лишению гражданства Артеменко, сегодня места себе не находит от лишения гражданства Саакашвили
Украинский блогер и журналист Юрий Романенко в своем блоге пишет о том, что некоторые люди, которые поддерживали, когда нардепа-радикала Андрея Артеменко лишали гражданства росчерком пера, теперь не могут себе найти места от того, что гражданства лишили Михаила Саакашвили. По словам Романенко, на самом деле удивляться не стоит, ведь всем хорошо известная истина, что, если создан прецедент в угоду политическому интересу, то почему бы в угоду тому же политическому интересу не использовать этот прецедент вновь и вновь.

Блогер отмечает, что при этом не стоит забывать, что гражданство Саакашвили тоже получал тоже по особой процедуре. «Особая процедура» и есть суть происходящего в Украине, когда действия и их последствия определяют не процедура и нормы, а «авторский формат», «президентский формат», «коалиционный формат», являющийся формой продавливания своих интересов любой ценой.

«Такое впечатление, что в Украине идет постоянная игра в «царя горы». Люди лезут друг на друга, топчут, гадят ради мимолетного момента ощущения себя «царем горы», чтобы достигнув вершины, в следующую минуту лететь вниз головой, свергнутые с пьедестала новой волной ресентимента, который искренне надеется, что он залез на гору надолго и окончательно. Сидящие вокруг песочницы взрослые с хохотом наблюдают за забавами детей», – резюмировал Юрий Романенко.
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